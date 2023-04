Calcio: terzo ko di fila per l’Inter, la Fiorentina vince a San Siro con un gol di Bonaventura

MeteoWeb

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – Si aggrava la crisi dell’Inter che incassa la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime 5 giornate, la decima in questa stagione di Serie A, soccombendo per 1-0 in casa alla lanciatissima Fiorentina, che conquista il quinto successo di fila grazie a un gol dell’ex milanista Bonaventura al 53′. Match ricchissimo di palle gol da entrambe le parti: clamorose le chance nerazzurre per Mkhitaryan e Lukaku prima della rete gigliata, e poi per Barella (palo), Dumfries e Bellanova dopo l’1-0 viola. Fiorentina ugualmente pericolosissima più volte nel corso della sfida. La squadra di Inzaghi resta terza a quota 50 punti, quella di Italiano sale a 40, in ottava posizione.

Il primo tempo è scoppiettante con occasioni da una parte e dall’altra: aprono le danze Bonaventura e Gosens, entrambi imprecisi. La prima vera occasione da gol è viola: Onana dice no al tiro di Castrovilli, ma soprattutto alla ribattuta di coscia di Bastoni. Meriterebbe miglior fortuna il ‘coast to coast’ di Mkhitaryan, se l’armeno non preferisse la ricerca della gloria personale all’assist per Lukaku. Poco dopo il belga si divora un gol quando, a tu per tu con Terracciano, incespica sul pallone in un goffo tentativo di dribbling. Ikoné sul finire di tempo non capitalizza il break di Saponara, mancando l’impatto con la sfera a pochi metri dalla porta.

Un cambio a inizio ripresa, negli ospiti: fuori Martinez Quarta dentro Milenkovic. La sagra del gol mangiato continua imperterrita, specie da parte di Lukaku: Bastoni lo imbocca a porta sguarnita, il belga manca l’impatto con il pallone. Ne approfitta la Fiorentina: i viola passano su calcio d’angolo. Cabral sul primo palo salta in testa a Gosens, Onana ribatte ma Bonaventura è il più veloce di tutti. Il tempo di un palo colpito da Barella e Inzaghi corre ai ripari: dentro Lautaro, applaudito in mezzo ai fischi per il sostituito Correa. Alla mezz’ora altra rete divorata dell’Inter, con Terracciano che ferma Dumfries. L’ultima chance è di Bellanova ma il portiere viola dice no al tiro del numero 12 su traversone di Dumfries dalla destra.