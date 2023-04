Calciopoli, domani a Report ‘riapre’ il caso

MeteoWeb

(Adnkronos) – ?Ho portato le voci di chi è intercettato, di quello che dicono. Di 170mila intercettazioni solo 25 riguardavano la Juventus?. Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a Report. Domani, 17 aprile, la trasmissione di RaiTre si concentra sullo scandalo di calciopoli, che squassò il calcio italiano nel 2006. La Juventus fu retrocessa in Serie B e privata di 2 scudetti dai processi sportivi.

In rete fanno già discutere le anticipazioni della puntata, in particolare un?intercettazione tra l?arbitro Massimo De Santis e l?ex designatore Paolo Bergamo. La telefonata risale al 20 aprile del 2005 dopo la gara Juventus-Inter, vinta per 1-0 dai nerazzurri con un gol di Cruz è diretta da De Santis, ?Comunque Paolo, l?importane è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva?, le parole del direttore di gara, condannato dalla giustizia sportiva perché legato al ‘sistema’ targato Moggi e Juventus.