Caso Orlandi: il fratello Pietro, ‘frase su Wojtyla? In Vaticano la dicevano tutti…’

MeteoWeb

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – ?Quella cosa che Wojtyla uscisse di nascosto la sera era una frase che dicevano tutti quanti. Io non ho offeso nessuno e per questo non mi sono mai scusato. Ho riportato le parole di un audio, non mie, in cui si fanno dichiarazioni pesanti su Papa Wojtyla e sulla questione di Emanuela. Ho ritenuto opportuno farle ascoltare al promotore di giustizia affinché sentano questa persona?. Lo ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, a ?Verissimo? su Canale 5.

?Quando vado a trovare mia madre lei mi chiede sempre ?ma allora Emanuela l?hai trovata?? Lei aspetta sempre la bella notizia, che prima o poi arriverà, sono sempre ottimista? ha aggiunto il fratello della cittadina vaticana scomparsa nel giugno del 1983. Quanto al presunto dossier, Pietro Orlandi ha affermato: ?Lo vide il cameriere del Papa, Paolo Gabriele che era amico mio, e lo stesso padre Georg lo disse al mio avvocato, le disse ?il dossier c?è ma sta in segreteria di Stato?, quindi quando ora dice che lui non ce l?ha è vero?.