Una nuova rete cerebrale per il controllo del movimento

MeteoWeb

Secondo un articolo pubblicato su Nature, una regione del cervello umano coinvolta nel controllo dei movimenti potrebbe essere composta da due sistemi altamente distinti. I risultati indicano che un sistema supporta il controllo preciso dei movimenti e l’altro coordina i movimenti dell’intero corpo. Secondo gli autori, ciò potrebbe contribuire a spiegare come e perché gli stati mentali e corporei interagiscono così spesso.

La corteccia motoria, una regione che genera segnali che dirigono i movimenti del corpo, è stata a lungo considerata come una mappa con regioni specifiche responsabili dell’avvio dei movimenti in aree specifiche del corpo. Questa regione è stata mappata dai ricercatori, che l’hanno illustrata come un cosiddetto homunculus che raffigura tutte le parti del corpo dalla testa ai piedi lungo la corteccia. Tuttavia, in studi successivi sono state osservate incongruenze che hanno portato a mettere in discussione il modello dell’homunculus.

La struttura della corteccia umana

Per studiare la struttura della corteccia motoria umana, gli studiosi hanno utilizzato dati di risonanza magnetica funzionale di persone di varie età a riposo e durante l’esecuzione di compiti (come ammiccare, piegare le ginocchia o deglutire). Hanno scoperto che la struttura classica dell’homunculus è intervallata da regioni più sottili della corteccia che presentano una forte connettività funzionale tra loro e con una rete importante per l’azione e il controllo fisiologico, l’eccitazione, l’attività legata agli errori e il dolore.

Queste regioni intercalate non sono risultate specifiche per un movimento e sono state co-attivate durante la pianificazione dell’azione (coordinamento di mani e piedi) e i movimenti assiali del corpo (come quelli dell’addome e delle sopracciglia).

Cervello: i sistemi mente-corpo

Gli autori ritengono che la corteccia motoria sia composta da due sistemi integrati di controllo comportamentale. Un sistema ben noto è costituito da circuiti specifici per i movimenti precisi e isolati di appendici specializzate come le dita delle mani e dei piedi e la lingua – il tipo di movimenti destreggiati necessari per parlare o manipolare oggetti. Un secondo sistema di output integrativo, noto come rete d’azione somato-cognitiva, è risultato più importante per integrare obiettivi e fisiologia. Lo studio suggerisce che la connessione mente-corpo è incorporata nel cervello. I risultati indicano aree cerebrali che integrano obiettivi, fisiologia e azione. Corpo calmo, mente calma, dicono i praticanti della mindfulness.

“Le persone che meditano dicono che, calmando il corpo con esercizi di respirazione, si calma anche la mente”, ha detto il primo autore Evan M. Gordon, PhD, professore assistente di radiologia presso il Mallinckrodt Institute of Radiology della Facoltà di Medicina. “Questo tipo di pratiche può essere molto utile per le persone che soffrono di ansia, ad esempio, ma finora non ci sono state molte prove scientifiche del loro funzionamento. Ma ora abbiamo trovato un collegamento. Abbiamo trovato il punto in cui la parte della mente altamente attiva e orientata agli obiettivi “vai, vai, vai” si collega alle parti del cervello che controllano la respirazione e la frequenza cardiaca. Se si calma una delle due parti, si avranno assolutamente effetti di feedback sull’altra”.