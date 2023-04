Champions, Benfica-Inter in diretta: le formazioni

MeteoWeb

(Adnkronos) – Benfica e Inter in campo a Lisbona per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Le formazioni ufficiali:

Benfica – (4-2-3-1) – Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. All: Schmidt.

Inter – (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.