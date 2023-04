Ciclismo: Ciccone positivo al Covid, Giro d’Italia a rischio

MeteoWeb

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – La partecipazione di Giulio Ciccone al Giro d’Italia, al vua sabato 6 maggio, è a rischio. Il corridore della Trek-Segafredo, tra i protagonisti attesi alla corsa rosa, è risultato positivo al Covid in un test effettuato lunedì mattina, il giorno dopo la Liegi-Bastogne-Liegi conclusa al 13° posto. “Dopo essersi svegliato con sintomi lievi -scrive il suo team, la Trek Segafredo in una nota- Giulio ha effettuato un test ed è risultato positivo. Ora osserverà un periodo di riposo mentre il nostro staff medico monitorerà le sue condizioni”. In dubbio adesso la sua presenza al Giro: “La partecipazione è in stand-by, da decidere dopo aver valutato la sua guarigione e aver ottenuto un test covid negativo – conclude la Trek – La decisione definitiva verrà presa nei giorni che precederanno l’inizio della gara”.