Clima: Sciarra, ‘potenziare energie rinnovabili tutelando territorio’**

MeteoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tra le righe di complesse decisioni sul riparto di competenze si scoprono affermazioni mirate a considerare il bene ambiente come un?’entità organica’, di valore costituzionale primario, in cui rientra la tutela del paesaggio Sulla traiettoria che conduce alla tutela integrata del paesaggio e dell?ambiente si muove una Corte attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche. Nel ribadire il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, fondato anche nella normativa sovranazionale e internazionale, si sottolinea che il regime autorizzatorio in vigore costituisce un imprescindibile punto di equilibrio tra due interessi di fondamentale rilevanza assiologica, che risiede nel potenziamento delle fonti rinnovabili, combinato con la tutela del territorio”. Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella relazione sull’attività della Consulta del 2022.