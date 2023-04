Conclusa terza edizione del Financial Forum 2023

MeteoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Si è svolta quest?oggi la terza edizione del Financial Forum, l?appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all?innovazione nella finanza d?impresa. L?evento, per la prima volta interamente in presenza, si è svolto a Roma presso Palazzo dell?Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, Main Media Partner dell?appuntamento. Il Forum, in presenza, è stato sold-out grazie alla partecipazione dei tantissimi Top & C-Level Manager provenienti da tutta Italia ed è da ormai tre anni l?occasione in cui Cfo, Finance Director, Head of Treasury e altre figure di rilievo della funzione Corporate Finance si incontrano per confrontarsi sui trend, le sfide, le trasformazioni conosciute dalla funzione stessa e dalla figura del Cfo. Minimo comun denominatore degli incontri della giornata è stata proprio la convinzione che il ruolo e l?identità del Cfo siano cambiati nel corso degli anni, transitando da semplice ‘ragioniere’ e amministrativo a figura strategica operante a stretto contatto con l?Ad dell?azienda, in grado di indirizzare gli investimenti e orientare le decisioni in chiave di trasformazione digitale, trasformazione organizzativa, obiettivi Esg, gestione e contenimento del rischio, innovazione, strategia di lungo periodo.

A ciascuno di questi aspetti è stato dedicato un approfondimento specifico, grazie alle sei sessioni Talk Show succedutesi nell?arco della giornata, che hanno visto intervenire in qualità di Speaker Cfo di aziende chiave del panorama nazionale. Gli Speaker dell?evento hanno in particolare raccontato, dal punto di vista delle proprie realtà ma anche da quello dei rispettivi settori industriali, i cambiamenti dai quali sono stati investiti ma dei quali sono stati anche attori e attrici. Oltre ai tavoli di lavoro ?Talk Show? hanno avuto luogo dei Tavoli Tematici riservati, sessioni di confronto a porte chiuse sulle nuove sfide della finanza d?impresa. La Main Session è stata inoltre arricchita da un Innovation Speech a cura di Guido Bailo (Head of Operation di Kyriba Italia) dal titolo ?Digital technology is transforming the liquidity management world?.

Una giornata di talk show, speech e tavoli di lavoro, dunque, ma anche di confronti informali, con l?obiettivo di arricchire, stimolare, offrire spunti di riflessione a beneficio del pubblico intervenuto in presenza. L?evento si è svolto in collaborazione con il Content Partner Kyriba, il Partner Azimut, il Main Media Partner Adnkronos e il Media Partner Fasi.eu. Chi non avesse avuto la possibilità di recarsi a Palazzo dell?Informazione potrà riascoltare gli interventi della giornata sulla Streaming TV a partire dal 27 aprile. Comunicazione Italiana farà ritorno a Palazzo dell?Informazione il prossimo 11 maggio con la seconda edizione del Mobility Forum.