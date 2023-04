Corea del Nord: “Regione vicina a guerra nucleare per manovre militari Usa”

MeteoWeb

Pechino, 6 apr. (Adnkronos/Dpa) – Le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud in corso spingono la regione “sull’orlo di una guerra nucleare”. E’ quanto scrive l’agenzia nordcoreana Kcna in un commento di un “analista di sicurezza internazionale”, Choe Ju Hyon, che contesta le manovre, considerate un “fattore scatenante per portare la situazione nella penisola coreana al punto di esplosione”.

“La spericolata isteria da confronto militare degli Usa e dei loro seguaci contro la Corea del Nord sta portando la situazione nella penisola coreana verso una catastrofe irreversibile”, si legge nell’articolo diffuso da Pyongyang che continua ad alimentare i timori della comunità internazionale con i suoi test missilistici.

In questo contesto si inseriscono le esercitazioni militari degli Usa con l’alleata Corea del Sud. Secondo il ministero della Difesa di Seul, ieri gli Stati Uniti hanno inviato nella regione per esercitazioni aeree un bombardiere strategico B-52H. Di recente le forze navali Usa sono state impegnate in esercitazioni navali congiunte con la Corea del Sud e il Giappone.