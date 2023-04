Def: Bonelli mostra cartello in aula, ‘la cifra del vostro agire è l’incompetenza’

MeteoWeb

Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Ieri i parlamentari di destra hanno deciso di rimanere sul divano o perdersi nei bagni di Montecitorio non venendo a votare. Siete i primi a non venire qui a onorare il vostro impegno con i cittadini pur essendo pagati bene per questo”. Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, nelle dichiarazioni di voto sul Def.

Il co-portavoce dei Verdi ha parlato, tra l’altro, di “totale inadeguatezza a governare l’Italia. Non siete in grado di contare i deputati da portare in aula, come pensate di tutelare i conti pubblici e rilanciare l’economia del Paese?”.

“Non vi vergognate un poco di come governate questo Paese? Non avete un po di vergogna? Vi siete iscritti alla storia come la maggioranza che per la prima volta si è bocciata da sola il Def”, ha detto ancora Bonelli che poi ha concluso il suo intervento mostrando un cartello con l’immagine della ormai celebre venere influencer della campagna governativa e la scritta ‘Open to incompetenza’: “La cifra del vostro agire è l’incopetenza. Ieri, il livello di responsabilità è stato massimo da questo punto di vista”.