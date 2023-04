MeteoWeb

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Pd e Verdi-Sinistra italiana hanno lasciato stasera i lavori della commissione Giustizia della Camera quando per il governo si è presentato il sottosegretario Andrea Del Mastro. La commissione si è riunita per l’esame della relazione sul Def che verrà votata domani in aula.