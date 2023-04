Def: Magi, ‘cifra governo è mancanza credibilità’

MeteoWeb

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – ?Quello che abbiamo visto nella giornata di ieri non è sciatteria o superficialità, ma la cifra, l?emblema di questo governo e della sua maggioranza, che è la mancanza di senso delle istituzioni. E quella di ieri è anche una gravissima mancanza di credibilità ai danni del paese?. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell?aula di Montecitorio sul Def.

?E? la stessa mancanza di senso delle istituzioni e di credibilità che abbiamo visto sul Pnrr e sul Mes, ed è la stessa cifra che abbiamo visto nei consessi internazionali. Bel modo di tutelare gli interessi del Paese, o gli interessi della nazione, come direbbe Meloni. E quotidianamente, la maggioranza e il governo, persino le più alte cariche istituzionali, alimentano polemiche per nascondere esattamente questa mancanza di credibilità del governo e della maggioranza”.

“Anche in questo Def – ha proseguito Magi – c?è una mancanza di idee su dove tagliare e dove investire. Più Europa ha presentato una risoluzione che ha solo due punti: aumentare la presenza di lavoratori stranieri in Italia, come unica variabile per incidere sensibilmente sul rapporto debito/ pil, cosa che lo stesso governo ha indicato nel Def; peccato che contemperamento nella Prima Commissione si sta esaminando il decreto Cutro che va nella direzione opposta. Il secondo punto su cui verte la nostra risoluzione è la concorrenza: anche su questo il governo manca totalmente di coraggio, essendo ostaggio della categoria dei balneari che ci porterà a una procedura di infrazione europea?.