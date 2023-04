Disturbi del sonno, il rischio ictus è cinque volte superiore

MeteoWeb

Dormire meno di 5 ore per notte potrebbe addirittura triplicare il rischio di ictus. Il rischio può quintuplicare per chi soffre contemporaneamente di più disturbi sonno-correlati (dal russare all’apnea notturna, ai risvegli). Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Neurology.

“I nostri risultati non solo suggeriscono che singoli problemi relativi al sonno possono aumentare il rischio di ictus, ma che avere più di cinque di questi sintomi può portare a un rischio di ictus cinque volte superiore“, afferma l’autrice dello studio Christine Mc Carthy dell’Università di Galway in Irlanda. “I problemi del sonno dovrebbero essere un’area di attenzione per la prevenzione dell’ictus“, continua. Lo studio ha coinvolto 4.496 persone, di cui 2.243 che hanno avuto un ictus. L’età media dei partecipanti era di 62 anni.

Le conseguenze dei disturbi del sonno

Tutti hanno fornito informazioni relative al sonno, tra cui il numero di ore e la qualità del sonno, i riposini diurni, il russare e i problemi di respirazione notturna. Le persone che dormivano troppe o troppo poche ore avevano maggiori probabilità di avere un ictus rispetto a quelle che dormivano un numero medio di ore. In totale, 162 persone che hanno avuto un ictus dormivano meno di cinque ore, rispetto a 43 persone che non hanno avuto un ictus.

Ben 151 di coloro che hanno avuto un ictus dormivano più di nove ore a notte, rispetto a 84 del gruppo di controllo. Quindi le persone che dormono meno di cinque ore presentavano una probabilità tre volte più alta di avere un ictus rispetto a chi dorme in media sette ore.

Le giuste ore di sonno

Più di nove ore di sonno a notte si associano a una probabilità più che doppia di ictus. Le persone che facevano sonnellini di oltre un’ora avevano l’88% di probabilità in più di avere un ictus rispetto a chi non li faceva. I ricercatori hanno anche esaminato i problemi di respirazione durante il sonno, tra cui il russare, e l’apnea notturna.

Le persone che russavano avevano il 91% di probabilità in più di ictus rispetto a quelle che non lo facevano e le persone che nel sonno “tirano su col naso” avevano quasi il triplo di probabilità di ictus. Infine con l’apnea notturna la probabilità quasi tripla. “Interventi per migliorare il sonno potrebbero anche ridurre il rischio di ictus e dovrebbero essere oggetto di ricerche future“, conclude Mc Carthy.