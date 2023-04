Editoria: Renzi, ‘Andrea Ruggieri direttore responsabile Riformista**

MeteoWeb

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Quanto al Riformista sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura sarà Andrea Ruggieri, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto. Saremo in edicola col ?nostro? Riformista dal 3 maggio: per adesso prosegue il lavoro dell?ottimo Piero Sansonetti che tra qualche giorno prenderà la guida de l?Unità”. Così Matteo Renzi nella enews.