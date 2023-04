Expo 2030: Tajani, ‘Open d’Italia Golf riflettore su candidatura Roma’

MeteoWeb

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Gli Open e la Ryder Cup servono a portare a Roma un altro grande evento di sport. Ma serve anche ad accendere i riflettori sulla capitale d’italia, mentre si svolge la campagna per la candidatura di Roma ad Expo 2030”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoni Tajani intervenendo alla presentazione dell?80esima edizione Open d?Italia Golf presso il Coni.

“Lo sport promuove una straordinaria opportunità – ha aggiunto Tajani – E’ uno straordinario strumento di diplomazia, lo dico da ministro degli Esteri, serve ad avvicinare le persone. Il governo lavora in modo unitario e coordinato per raggiungere lo stesso obiettivo, che è la candidatura di Roma a Expo 2030. E lo sport è il punto di riferimento perché crescano i consensi attorno al nostro Paese e alla nostra città”.