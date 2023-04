Francia: il segretario del principale sindacato annuncia le dimissioni

MeteoWeb

Parigi, 19 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader sindacale Laurent Berger, segretario generale del principale sindacato francese, la Confederazione democratica francese del lavoro (Cfdt), ha annunciato che il 21 giugno lascerà l’incarico. La decisione cade nel bel mezzo delle proteste contro la riforma delle pensioni, ma, ha sottolineato Berger, “non è un capriccio o una decisione dettata dall’attualità”.

In un’intervista al quotidiano ‘Le Monde’, il sindacalista ha spiegato che inizialmente aveva programmato di lasciare il proprio incarico a metà del 2022, ma che aveva deciso di rimandare principalmente a causa della pandemia di COVID-19.

Berger si dimetterà tra due mesi, lasciando il posto alla sua attuale ‘numero due’, Marylise Léon, dopo essere stato per oltre un decennio alla guida del CFDT. Berger ha sottolineato l’importanza di “rinnovare” l’unione e ha elogiato le qualità del suo successore, evidenziando il fatto che si tratta di una donna, cosa che coincide anche con l’imminente ascesa di Sophie Binet nella Confederazione generale del lavoro (CGT), in sostituzione di Philippe Martinez.