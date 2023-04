Fulmine colpisce casa nel Lecchese, tetto in fiamme

MeteoWeb

Un fulmine ha colpito la scorsa notte un’abitazione a Valgreghentino, centro collinare in provincia di Lecco, mandando in fiamme il tetto. L’unico occupante dell’abitazione è rimasto illeso, ma sotto shock. Il fulmine si è abbattuto sulla copertura della casa, dando origine alle fiamme. L’abitazione è ora inagibile. Sul posto i vigili del fuoco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: