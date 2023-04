Ginnastica: Cdm, Italia 4 volte sul podio al Cairo

MeteoWeb

Il Cairo, 29 apr. – (Adnkronos) – Italia quattro volte sul podio nella prima giornata di finali della terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Al Cairo, in Egitto, una grande Alice D?Amato si è imposta nella prova alle parallele asimmetriche con il punteggio di 14.633. Secondo posto per un?altra azzurra, Giorgia Villa (14.200). Sul gradino più basso del podio la belga Erika Pinxten che ha totalizzato 13.233 punti.

Gioia e preoccupazione per l?altra gemella D?Amato, Asia, bravissima a chiudere al secondo posto la gara di volteggio (prima la statunitense Joscelyn Roberson, terza la panamense Hillary Heron) ma in ansia per una fitta avvertita al ginocchio sinistro. ?Speriamo sia solo una compressione ? dice il direttore tecnico Enrico Casella ?, Domani comunque la terremo precauzionalmente a riposo?. Completa il poker Salvatore Maresca, secondo agli anelli nella prova vinta dall?azero Nikita Simonov. Terzo l?armeno Artur Avetisyan.