Governo: Cdm, cade divieto export armi a Emirati Arabi Uniti

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Cade il divieto di export di armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi.

“Il 5 agosto 2021 – si legge nella nota – , il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall?allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d?intesa con il Parlamento, dopo un?indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l?impegno militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l?attività diplomatica ha avuto una importante accelerazione”.

“L?impegno degli Emirati Arabi Uniti con altri attori regionali ha fatto progressi. Tra il 2015 e il 2021 gli Emirati hanno stanziato 5,5 miliardi di euro per la stabilizzazione e ricostruzione dello Yemen, impegno che è continuato nel 2022 con 500 milioni di euro e ancora nel novembre scorso, con Fondo monetario internazionale e Arab Monetary Fund, con un impegno di 1,5 miliardi di dollari in tre anni. Considerati i nuovi elementi, il Consiglio dei ministri oggi, dopo aver ascoltato una dettagliata relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha dato attuazione a quanto stabilito dal precedente Governo, e dunque attesta che l?esportazione di materiale d?armamento negli Emirati Arabi Uniti non ricade più tra i divieti stabiliti dall?art. 1, commi 5 e 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185”.