Forte grandinata a Genova, diversi quartieri imbiancati | FOTO

MeteoWeb

Una forte grandinata, durante una tempesta di fulmini, ha colpito nel primo pomeriggio molti quartieri di Genova. Diverse zone della città sono state imbiancate dai chicchi di ghiaccio, soprattutto i quartieri del Ponente, Pegli in particolare, ma anche del Levante e della Valbisagno. I fenomeni, ha spiegato Arpal, hanno interessato prima l’imperiese e il savonese con grandinate anche sulla costa e, poi la zona di Genova: dapprima la parte occidentale del capoluogo, spostandosi poi, verso il centro e quindi la zona orientale della città. Tra i fenomeni più intensi Arpal segnala: cumulate orarie massime di 36 millimetri a Genova Pegli e 30.2 al Santuario Monte Gazzo (intensità forte). Associato ai fenomeni, con l’arrivo di aria fredda, un netto calo termico: sempre a Pegli si è passati da +14,3°C alle 13:30 a +6,5°C alle 14:30. In questo senso da segnalare anche le deboli nevicate in quota, sopra i 1000-1100 metri.

Si registra inoltre una frana stamane sulla strada che conduce all’abitato di Gneo Superiore, a Genova. Alcuni massi di notevoli dimensioni si sono staccati dalla parete rocciosa, forse a causa della pioggia, scivolando lungo la strada e ostruendola completamente. Sul posto i vigili del fuoco. Gli abitanti, circa una quindicina di persone, sono rimasti bloccati e il gruppo di case della zona risulta completamente isolato.

Le immagini nella gallery provengono dal portale Meteogram, il portale dei meteo appassionati, realizzato nell’ambito del progetto Risk Com https://www.pitem-risk.eu/progetti/risk-com: è sviluppato da Arpal insieme a CIMA Research Foundation, Regione Liguria, Meteolanterna Liguria e Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof Don Gian Carlo Raffaelli e rappresenta una piattaforma di condivisione di contenuti e segnalazioni meteorologiche a cui tutti possono contribuire.

Dopo l’immagine di copertina, le prime tre foto arrivano dal portale e si riferiscono a Coronata e a Pegli (da cui proviene la quarta foto). Seguono immagini da Molassana e Struppa, sempre da Meteogram.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: