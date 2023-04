Il ruolo delle foreste nello stoccaggio di carbonio negli Stati Uniti

MeteoWeb

In uno studio pubblicato di recente su Nature geoscience, gli esperti hanno condotto uno studio su come le foreste fungano da bacini per l’immagazzinamento dell’anidride carbonica. Pertanto, le foreste hanno un notevole potenziale nel mitigare l’impatto antropico sul cambiamento climatico attraverso il sequestro del carbonio, oltre a fornire alla società benefici sostanziali. Tuttavia, i rischi del cambiamento climatico possono compromettere la permanenza dell’assorbimento di carbonio delle foreste.

Lo studio riguarda la regione dei Grandi Laghi e gli Stati Uniti nord-orientali. I rischi sostanziali delle perdite di carbonio sono stati trovati in regioni in cui sono effettuati con regolarità i processi di stoccaggio del carbonio.

Le foreste statunitensi

Questa valutazione multi-metodo evidenzia le notevoli incertezze nelle stime del potenziale di stoccaggio di carbonio nelle foreste statunitensi e fornisce una base critica per guidare la conservazione delle foreste, il mantenimento e le soluzioni climatiche basate sulla natura. Le foreste coprono circa un terzo della superficie terrestre e riguardano l’immagazzinamento di circa il 45% del carbonio terrestre. Inoltre, le foreste apportano vantaggi essenziali alla società attraverso la biodiversità, i servizi ecosistemici e un’opportuna conservazione e svolgono un ruolo chiave nella stabilizzazione del sistema climatico. Mentre la riduzione delle emissioni di combustibili fossili deve rientrare nelle pratiche ambientali di mitigazione del clima, del mantenimento e del miglioramento dei pozzi di carbonio, nelle foreste è stata evidenziata come una componente importante dei percorsi per

mantenere il riscaldamento globale sotto i 2 ºC nei prossimi decenni.

Le foreste statunitensi sono state ampiamente riconosciute come lavandini a lungo termine di carbonio, e attualmente si sta sequestrando circa 210 Tg (teragrammi) di carbonio.

La gestione forestale

Alcune strategie multiple per evitare la deforestazione, riducendo l’intensità della gestione forestale, del ripristino e della gestione degli incendi potrebbe potenzialmente aumentare ulteriormente la mitigazione del clima tramite l’assorbimento delle foreste fino a circa 80 (100-330) Tg C entro il 2025. Le foreste degli Stati Uniti possono avere il ruolo potenziale di mitigare il cambiamento climatico in corso con una soluzione basata sulla natura.

Tuttavia, il potenziale di stoccaggio di carbonio a lungo termine nelle foreste degli Stati Uniti è una questione ecologica fondamentale e di lunga data che rimane in gran parte senza risposta a causa di complessi effetti interagenti della fisiologia degli alberi, della dinamica ecologica, delle fonti mutevoli di disturbo nella gestione dell’ecosistema e del clima a lungo termine.