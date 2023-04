Il significato dei cerchi delle fate per gli aborigeni australiani

MeteoWeb

Uno studio pubblicato di recente su Nature ecology & evolution ha evidenziato come in passato, quando gli scienziati si sono rapportati con i ‘nuovi’ fenomeni ambientali, raramente hanno considerato che tipo di conoscenza ne abbiano avuto i popoli indigeni o aborigeni. Il dibattito scientifico relativi alle chiazze nude regolarmente distanziate (cosiddetti cerchi delle fate) nelle aride praterie dei deserti australiani è tuttora caldo.

In precedenza i ricercatori hanno utilizzato il telerilevamento, la modellizzazione numerica, le immagini aeree e le osservazioni in tempo reale per spiegare come i cerchi delle fate siano nate. In questo studio, sono state prese in considerazione le rappresentazioni artistiche e le narrazioni aborigene australiane, e dati di scavo del suolo, che suggeriscono come questi cerchi regolarmente distanziati, nelle nude praterie siano nidi occupati da termiti delle mietitrici Drepanotermes.

I cerchi delle fate

Questi cerchi, chiamati linyji (in lingua Manyjilyjarra) o mingkirri (in lingua Warlpiri), sono stati utilizzati dagli aborigeni nelle loro economie alimentari e per altri scopi domestici e sacri attraverso le generazioni.

La conoscenza del linyji è stato codificato tramite i racconti orali, l’arte, le cerimonie rituali e altri media. Mentre le origini esatte dei cerchi nudi sono poco chiare, essendo sepolti nel mare magnum del tempo e le Jukurrpa, le termiti, devono essere incorporate come attori chiave in un più ampio sistema di interazioni tra suolo, acqua ed erba.

I valori bioculturali

Gli studiosi reputano che la coproduzione della conoscenza può aiutare a migliorare la cura e la gestione di tali sistemi e sostenere l’apprendimento intergenerazionale all’interno e tra culture diverse. I primi popoli hanno sperimentato i loro ambienti locali nel corso dei millenni. I loro sistemi di conoscenza bioculturali sono complessi e supportano le richieste locali di cibo, medicine, abbigliamento

e riparo.

Gli indigeni australiani hanno vissuto in modo continuativo

sul continente per almeno 65.000 anni, mentre i naturalisti e gli scienziati non indigeni hanno studiato l’Australia per meno di 300 anni. Gli scienziati possono aspirare a fare importanti scoperte di nuovi fenomeni, dopo Humboldt, Wallace e Darwin. Molti ambientalisti si sono concentrati a fornire delle spiegazioni logiche a più scale spaziali e temporali.

Il fenomeno in Australia

Con alcune eccezioni, i primi scienziati della zona arida australiana raramente attingeva a informazioni ecologiche codificate nella conoscenza aborigena. Ma tali approcci si riferiscono al significato che gli indigeni in Australia hanno dato a questi fenomeni.

A livello nazionale e internazionale, si stanno espandendo i requisiti etici, politici e/o legislativi alla maggior parte dei livelli di governo, compresa la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi per gli ecosistemi, per incorporare i conoscenze in ecologia applicata, ricerca ecologica, valutazioni degli ecosistemi.

I cerchi delle fate nella scienza

Questo impegno con gli indigeni e le loro conoscenze sull’argomento

abbraccia nuovi approcci evolutivi che includono l’estrazione della conoscenza a beneficio della scienza, la condivisione della conoscenza bidirezionale, la ricerca collaborativa e ‘scoperte‘ sono spiegate secondo le tradizioni degli scienziati in merito alla società, alla cultura e alla conoscenza.

L’Australia è spesso caratterizzata come una terra di estremi, in parte

perché gran parte dell’Australia è arida e guidata da un clima arido e da perturbazioni cicliche. I sistemi desertici australiani sono stati spesso visti come ‘imprevedibili‘ e gli studi ecologici moderni raramente hanno la longevità per costituire modelli a lungo termine degli eventi paesaggistici.

I deserti per gli indigeni australiani

Gli indigeni australiani hanno vissuto in deserti interni per almeno 50.000 anni. La loro conoscenza sulla funzione dell’ecosistema del deserto si è evoluto e si è trasmesso in oltre 2.000 generazioni di persone. Esperienze e osservazioni, prove e analisi discorsive,

vocaboli e narrazioni specializzate, i rituali antichi, le sculture e arte rock, le danze e canzoni aiutano a codificare con un’equa attribuzione e condivisione dei benefici, la coproduzione delle conoscenze che conducono alla ricerca sugli indigeni australiani.

Nonostante le tendenze inclusive o collaborative, alcuni studi ecologici delle zone aride continuano o senza contributi aborigeni o senza approcci derivati dalla conoscenza del popolo aborigeno. Tale omissioni possono influenzare la nostra comprensione di fenomeni delle zone aride.

La spaziatura regolare dei cerchi

Le spiegazioni scientifiche pubblicate possono persistere e dominare l’analisi scientifica, anche se non corretto o insufficientemente motivato. Contemporaneamente, la conoscenza indigena svanisce sotto la spoliazione coloniale e la pressione dei tempi moderni.

Un esempio di questo è stato il dibattito ecologico relativo alla

spaziatura regolare delle zone circolari prive di vegetazione circondate da un anello di erba alta del genere Stipagrostis, denominate “cerchi delle fate” nelle praterie dell’Australia (Fig. 1a, c). Questi erano

originariamente ricercato nel sud-ovest africa31; i dibattiti su

sono stati recensiti da Meyer et al. Alcuni scienziati propongono che

le loro dimensioni regolari e i loro modelli spaziali derivano da circuiti di feedback di controllo idrologico e della vegetazione che si auto-organizzano. Questa spiegazione era estrapolata dall’Africa sud-occidentale iper-arida.

Le termiti

Data la conoscenza aborigena e la sovrabbondanza delle termiti,

il ruolo delle termiti nella vita degli aborigeni merita uno studio sistematico. A livello internazionale, molti indigeni vedono le termiti come benefiche, mentre la maggior parte delle persone non indigene considerano le termiti come esseri pestilenti. I ruoli bioculturali delle termiti nel deserto Australia può essere difficile nelle pubblicazioni odierne.

Le termiti sono state generalmente trascurate o non prese in considerazione dagli etnografi che scrivono degli indigeni australiani

culture. Ad esempio, nella documentazione artistica vengono chiamate ‘formiche volanti‘.

I modelli dei cerchi delle fate in Africa

Gli scienziati hanno dibattuto a lungo sulle cause dei modelli dei cerchi delle fate nell’arida Namibia e in Angola dal 1970. In Africa meridionale, cerchi consistono di macchie nude, 2-24 m di diametro, all’interno di prati. Cerchio fatato le origini sono state attribuite a termitai erosi, popolazioni batteriche e fungine, gas tossici, tossine Euphorbia, insetti (per lo più termite), l’auto-organizzazione delle piante o l’interazione tra piante e termite.

Molto poco di questa letteratura esplora la conoscenza storica o contemporanea di San Khoi, di lingua khoekoe o di lingua bantu gruppi la cui visione del mondo comprendeva paesaggi culturali che potrebbero spiegare i cerchi delle fate.

I linyji australiani

Inizialmente, i cerchi, poi in seguito la distribuzione regolare delle patch è stato notato e misurato; questo pattern ha attirato più attenzione negli ultimi anni. I linyji australiani sulla terra e nell’arte aborigena mostrano anche disegno regolare (Fig. 1).

Dal 2016 in poi, i ‘cerchi delle fate‘ dell’Africa Sud Occidentale indagati nelle praterie desertiche sono simili a quelli del nord-ovest Australia. Quei ricercatori hanno visto alcuna correlazione tra l’attività delle termiti e cerchi.

La considerazione delle termiti

Le opere pubblicate non hanno fatto riferimento alla conoscenza aborigena circa questi fenomeni e ha concluso che le macchie sono state create dalla nuova distribuzione delle erbe, mentre in competizione per l’acqua e nutrienti. Questi risultati sono stati amplificati dalla stampa australiano e internazionale.

Nonostante la documentazione che include gli usi culturali delle termiti nelle regioni semi-aride, le recensioni sull’uso delle termiti commestibili e per uso medicinale dei primi popoli hanno omesso gli usi indigeni australiani.