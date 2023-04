Il sindaco Lecce: ”Con ecocompattatori semplifichiamo differenziata”

MeteoWeb

Lecce, 22 apr. (Adnkronos) – ?Attraverso l?organizzazione di queste macchine che installiamo in città grazie all?accordo Coripet, nell?ambito Anci – Conai, aiutiamo e semplifichiamo la cittadinanza nel separare il rifiuto e nel riutilizzarlo?. Lo ha detto il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, a margine della inaugurazione di uno dei cinque ecocompattatori per il riciclo del Pet installati in città. Scaricando l?app del consorzio Coripet, i cittadini potranno conferire rifiuti in plastica negli ecocompattatori e per ogni bottiglia accumuleranno punti che diventano sconti e vantaggi nei negozi convenzionati e vincere premi.

?Mettere il rifiuto in Pet in questa macchina consente di acquisire una premialità da poter impiegare nel circuito dei negozi convenzionati aiutando così ulteriormente il nostro sistema a essere virtuoso?, ha aggiunto Salvemini che considera gli ecocompattatori ?una leva che si affianca alla articolata strategia messa in campo dell?Amministrazione comunale negli ultimi 6- 7 anni e che ci ha consentito di poter passare dal 38 al 70% di raccolta differenziata: è un risultato che consideriamo molto importante ma non un traguardo definitivo?.

Il primo cittadino promette che ?ci incarichiamo di voler fare di più e meglio non solo per adempiere diligentemente agli obiettivi e ai target fissati dalle normative europee ma perché crediamo nel valore dell?economia circolare, nella differenziazione, nel recupero e nel riuso?.