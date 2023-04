India, fa pipì sui binari: mucca colpita da treno lo uccide

MeteoWeb

Nuova Delhi, 24 apr. (Adnkronos) – Tragedia surreale in India. Un uomo di 82 anni che stava facendo pipì vicino ai binari è stato ucciso da una mucca ‘volante’, finita addosso a lui dopo essere stata investita da un treno. I dettagli li riferisce il Mail Online, secondo cui Shivdayal Sharma, 82 anni, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nel distretto di Alwar, nello Stato indiano del Rajasthan, dove il Vande Bharat Express ha colpito la mucca che pascolava sui binari. L’urto l’ha sbalzata, facendole fare un volo di 30 metri, prima di finire addosso all’uomo, un ex elettricista delle ferrovie in pensione da 22 anni.