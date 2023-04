Iran: esce di prigione ex sindaco Teheran, condannato per morte moglie

MeteoWeb

Teheran, 9 apr. (Adnkronos/Dpa) – L’ex sindaco di Teheran Mohammad Ali Najafi è stato rilasciato dal carcere dopo quattro anni di detenzione per aver ucciso sua moglie. Lo riferisce l’agenzia di stampa Mehr. L’ex primo cittadino della capitale iraniana aveva ammesso di aver ucciso sua moglie Mitra Ostad dopo una lite. Era stato condannato a “qisas”, un termine che sta per ‘giustizia compensativa’, una punizione analoga al suo crimine ovvero alla pena di morte.

Najafi, tuttavia, era stato in grado di ottenere il perdono della famiglia della vittima pagando un riscatto, noto come ‘prezzo del sangue’, annullando così il qisas, ma l’uomo era stato comunque condannato al carcere per omicidio e possesso di un’arma non autorizzata.

Najafi è uno dei politici riformisti iraniani che è stato attivo nella politica iraniana per decenni, servendo, fra l’altro, come ministro dell’istruzione e ministro della scienza.