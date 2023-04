Iran testa nuovo drone ‘suicida’: come funziona – Video

MeteoWeb

Teheran, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Peess) – La Guardia rivoluzionaria iraniana ha reso noto che sta testando un nuovo modello di “drone suicida” con la capacità di trasportare 50 chilogrammi di esplosivo per un raggio di 450 chilometri. Il generale Ali Kuheztani ha spiegato all’agenzia Tasnim che il nuovo veicolo, denominato Meraj-532, “è stato testato con successo”.

Questo nuovo drone di fabbricazione iraniana è dotato di un motore a combustione interna in grado di coprire una distanza di 450 chilometri solo andata, ha dichiarato Kuheztani, aggiungendo che il nuovo dispositivo bellico è progettato per poter decollare da un veicolo, ha una quota operativa di 3.600 metri e un’autonomia di tre ore, che gli consente anche di colpire bersagli con grande precisione.