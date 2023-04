Iren, premiamo chi ha le soluzioni innovative per il futuro

MeteoWeb

Torino, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo dedicato una giornata al mondo dell?innovazione, concentrandoci su due ecosistemi di fornitori di tecnologie e nuove idee: da un lato i dipendenti del gruppo, dall?altro lato le startup esterne. Abbiamo lanciato una call molto interessante chiedendo agli oltre 10mila dipendenti del gruppo di portare soluzioni innovative, e li abbiamo supportati a svilupparle. Ne abbiamo portati in finale otto, quattro di queste iniziative sono state premiate: nei prossimi mesi implementeremo le loro soluzioni. Per quanto riguarda le startup, abbiamo lanciato una call a livello mondiale per trovare quelle in grado di risolvere problemi specifici nei settori dell?ambiente, dell?energia, del ciclo idrico. Anche in questo caso sono otto le startup finaliste, in buona parte straniere, con due vincitrici?. Così il direttore dell’innovazione Iren, Enrico Pochettino, in occasione della ‘Iren Innovation Day’ a Torino. Il Museo del Risorgimento ha ospitato lo ‘Startup award call4circular’ con la premiazione delle startup internazionali giudicate più innovative, e la finale di Call4Ideas, contest nel quale i dipendenti del gruppo hanno presentato soluzioni per l?innovazione in diversi settori. Nell?ambito dell?evento anche momenti di confronto e dibattito con gli Innovation Talks, a cui ha partecipato anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

?L?approccio di open Innovation che abbiamo adottato come gruppo Iren, significa prendere coscienza che per importare velocemente tecnologie e nuove soluzioni bisogna aprirsi all?ecosistema esterno, e cercare di collaborare con i cosiddetti portatori di innovazione”, prosegue Pochettino. “Per noi è importante -spiega Pochettino- accelerare su questa tema, perché se le sfide, gli obiettivi che abbiamo davanti, come la decarbonizzazione imposta a livello europeo, sono del tutto chiari, le soluzioni tecnologiche invece non sono ancora pienamente mature, e nemmeno i modelli di business collegati. Noi dobbiamo incominciare da subito a identificare soluzioni tecnologiche che riteniamo possano avere successo in futuro, dobbiamo testarle, e supportare chi, all?interno delle università, delle startup, ha avuto idee innovative e ora ha bisogno di fondi per portarle sul mercato”.

“In questo Iren si è dotata di strumenti tra i quali Iren App, che si rivolge a tutte le startup, ponendo il gruppo come loro partner industriale, primo cliente ma anche potenziale investitore, con la prospettiva di farle crescere e lavorare, anche con i nostri competitor?, conclude Pochettino.