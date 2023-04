Italia-Polonia: Mattarella, ‘amicizia intensa e visioni comuni’

MeteoWeb

Roma, 16 apr (Adnkronos) – “Il rapporto tra i nostri due Paesi è molto importante per entrambi. Un rapporto che sul piano politico, economico, culturale e di sicurezza, specie in questo periodo, è molto intenso e ha una quantità di risvolti che richiedono attenzione, cura, preparazione”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando il personale dell?Ambasciata d?Italia a Varsavia.

“Il motivo della mia visita è quello di sottolineare l’amicizia tra Italia e Polonia e le forme di cooperazione sotto ogni settore, in tutti i punti in cui si svolge il lavoro comune”, ha sottolineato il presidente della Repubblica.

Mattarella ha anche salutato la collettività italiana in Polonia: “Il vostro lavoro quotidiano cementa e costruisce amicizia tra i nostri Paesi, un lavoro che accomuna nelle stesse visioni Polonia e Italia”, ha detto tra l’altro il capo dello Stato sottolineando: “La vostra presenza fornisce ai polacchi il voto dell’Italia e l’amicizia che intercorre dimostra che questa immagine e fortemente apprezzata, vi ringrazio”.