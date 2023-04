Jaguar Land Rover: S&P rialza rating a BB- su aumento vendite e migliore redditività

MeteoWeb

Roma, 25 apr. -(Adnkronos) – L’agenzia S&P ha alzato di un livello – da B+ a BB- – il rating del gruppo Jaguar Land Rover motivando la decisione con il rafforzamento di ricavi e redditività nell’anno fiscale 2023 (terminato il 31 marzo) e sulla stima che questa tendenza continui nei prossimi 12 mesi, con volumi in aumento di oltre il 15% nell’anno fiscale 2024, con un miglioramento della stabilità della supply chain e la conferma dell’elevato portafoglio di ordini.

Inoltre, spiega S&P, l’aumento delle vendite e della redditività dovrebbe supportare la generazione di free cash flow che dovrebbe essere “significativamente positiva” nell’anno fiscale 2023, nonostante il costante aumento della spesa in conto capitale. L’agenzia stima che il debito rettificato rispetto all’EBITDA si riduca a un fattore 2,0x-2,5x per l’anno fiscale 2023 e al di sotto di 2,0x nell’anno fiscale 2024. S&P mantiene un outlook stabile su JLR basato su ipotesi secondo cui i volumi in graduale aumento nell’anno fiscale 2024 sosterranno la crescita dei ricavi, i margini rettificati aumenteranno costantemente e il free cash flow migliorerà ulteriormente.

L’agenzia ricorda il “forte” quarto trimestre dell’anno fiscale (da gennaio a marzo) con vendite che hanno superato le 94.000 unità, supportando solidi flussi di cassa in entrata: “nell’anno fiscale 2024 – continua S&P – prevediamo che un aumento dei volumi di oltre il 15% sosterrà ulteriormente il free cash flow che dovrebbe superare facilmente i 750 milioni di sterline”.