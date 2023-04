Lavoro: Barelli (Fi), ‘da governo attenzione a lavoratori e imprese’

MeteoWeb

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il lavoro è l?elemento portante del provvedimento che domani il governo varerà; vorremmo molto di più, ma purtroppo la coperta è corta e nessuno ha la bacchetta magica. Importanti osservatori economici hanno avvalorato il taglio del cuneo fiscale che il nostro governo proporrà e che porterà ai redditi fino a 35mila euro un beneficio fino a 50 euro al mese. Sara? un primo maggio nel segno della ripresa, un momento importante per il Paese e per l’esecutivo?. E? quanto dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a Omnibus.

“Purtroppo abbiamo un debito pubblico molto elevato e pertanto la pandemia, la crisi causata dalla guerra, l?incremento dei costi energetici e delle materie prime hanno penalizzato più noi che altri paesi. L?incremento dei posti di lavoro sarà possibile per le aziende con un cammino virtuoso verso la ripresa economica, con un fisco e una burocrazia meno pesante. Il taglio del cuneo deve favorire anche le aziende che conseguentemente potranno incrementare gli investimenti, la capacità di spesa e soprattutto valorizzare il loro ‘patrimonio principale? che sono i lavoratori e l?occupazione. Le aziende sanno che i lavoratori contribuiscono alla loro crescita e alla ripresa economica. Per questo siamo fieri che il governo eserciti sgravi per i lavoratori con il taglio del cuneo fiscale – che vogliamo prosegua anche nel 2024 con un taglio del 5% – a favore dei redditi più bassi”.