Lombardia: ass. Lucente ad agenzie tpl, ‘condividere problemi per servizio migliore’

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, a margine delle assemblee delle agenzie del Tpl-Trasporto pubblico locale di Brescia e Sondrio e di Cremona-Mantova ha evidenziato come l’obiettivo “sia condividere con i territori necessità, criticità e soluzioni per il trasporto pubblico locale”.

“Una delle mie priorità – ha spiegato l’assessore Lucente – è verificare le problematiche locali e iniziare un percorso che possa portare a ciò che deve essere il nostro scopo finale: sviluppare un servizio di trasporti integrato ed efficace, con il miglioramento della qualità dei servizi per l’utente. Grazie anche alla collaborazione con le autorità di bacino – ha aggiunto l’assessore – abbiamo il dovere di perseguire la sostenibilità economica del sistema, prevedendo anche la razionalizzazione e rimodulazione di reti e orari, laddove necessario, evitando così inutili sovrapposizioni”.

“Solo con l’impegno di tutti gli attori coinvolti – ha concluso Lucente – dalle amministrazioni locali sino all’ente regionale, avremo la concreta possibilità di migliorare il governo complessivo del sistema del trasporto pubblico”. L’appuntamento odierno segue l’incontro con le agenzie Tpl di Como, Lecco e Varese e Bergamo.