Migranti: Boschi, ‘governo scorda promesse campagna elettorale’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ?La presidente Meloni e il centrodestra hanno fatto una campagna elettorale dicendo che avrebbero fermato gli sbarchi dei migranti. Ora vediamo che gli sbarchi non solo non si sono fermati, ma sono aumentati di molto rispetto agli anni precedenti. Meloni ha preso voti facendo credere di avere la bacchetta magica e promettendo il blocco navale che, ovviamente, ora ci spiega non si possa fare?. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervistata durante la trasmissione ‘Sette Giorni’, su Rete 4.

?Facile promettere quando si è all?opposizione e poi scordarsi delle promesse quando si è al governo?, conclude.