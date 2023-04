Migranti: Fratoianni, ‘da governo narrazione tossica e imbrogli’

MeteoWeb

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “?Grazie alle associazioni e alle Ong che hanno organizzato questo momento di protesta per il decreto Cutro del governo Meloni, perché bisogna opporsi a questo imbroglio. Dicono che la protezione speciale esiste solo in Italia, ma sappiamo tutti che esiste in 18 Paesi dell?Unione Europea. Questo governo limita in questo modo i diritti delle persone, e continua ad alimentare una narrazione tossica”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra, intervenendo alla manifestazione di protesta in piazza Madonna di Loreto a Roma, organizzata dalle associazioni e dalle Ong contro il decreto del governo, e a cui ha partecipato insieme ai parlamentari di Avs Angelo Bonelli portavoce di Europa Verde, Francesca Ghirra, Elisabetta Piccolotti, Franco Mari.

“Il governo della destra – prosegue il leader di SI – interviene con strumenti che fabbricano e fabbricheranno ulteriore irregolarità ed invisibilità, aumentando il disgoverno del sistema e il caos. E tutto in nome di un approccio che è del tutto inaccettabile: l?idea che l?immigrazione sia un?emergenza ma l?immigrazione – conclude Fratoianni – è un grande fenomeno strutturale gestirlo in modo emergenziale non funziona ed è sbagliato, produce sofferenze per i migranti e anche problemi per i cittadini italiani e per le nostre città e per un mondo del lavoro che ha bisogno di trasparenza, regole precise e non di emergenza propagandistica. Fanno scelte ciniche che puntano solo sulla paura”.