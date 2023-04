Migranti, peschereccio tenta furto motore barchino: “Bimba annega”

MeteoWeb

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Ci sarebbe una nuova piccola vittima dei viaggi della speranza. Una bimba di quattro anni sarebbe annegata in zona Sar maltese. A raccontarlo ai soccorritori di Guardia Costiera e Guardia di Finanza sono stati 34 migranti, tratti in salvo oggi mentre si trovavano su un barchino in ferro. Secondo il racconto dei superstiti l?equipaggio di un peschereccio tunisino avrebbe cercato di rubare il motore del barchino, causando la caduta in acqua della piccola. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato.