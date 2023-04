Monza: fermato per controllo tenta di ingoiare eroina, 60enne arrestato

MeteoWeb

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Per sfuggire ad un controllo tenta di nascondere in bocca delle dosi di eroina, ma viene bloccato e arrestato. E’ quanto accaduto nella mattinata di sabato 22 aprile, a Monza.

Ad eseguire l’arresto un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico-squadra volanti della questura, nell?ambito dei dispositivi di vigilanza prevenzione e controllo del territorio. L’uomo, un cittadino iracheno di 60 anni conosciuto alle forze dell’ordine in quanto di solito dedito all?attività di spaccio di stupefacenti, è stato notato nei pressi dell?Esselunga di via Buonarroti; alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato e gli è stato impedito di deglutire un involucro di plastica contenente 5 grammi di eroina che aveva tentato di nascondere in bocca. Addosso, inoltre, aveva 490 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 60enne, privo di permesso di soggiorno, senza fissa dimora e presente sul territorio italiano dal 2000, è risultato avere a suo carico innumerevoli precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti; arrestato nel 2017 per spaccio e dimesso dal carcere a settembre 2022 è risultato anche destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore di Nuoro a dicembre 2022. Per lui sono scattate le manette.