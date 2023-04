Monza: sette rapine a mano armata compiute in Brianza e nel Milanese, due arresti

MeteoWeb

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Due uomini, un 50enne ed un 42enne, italiani, residenti a Cormano e a Paderno Dugnano, nel milanese, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di sette rapine a mano armata messe a segno lo scorso mese di gennaio in alcuni punti vendita di una nota catena di negozi per la casa e l?igiene personale a Desio, Garbagnate Milanese, Milano, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Senago. I carabinieri delle compagnie di Sesto San Giovanni e Desio hanno dato esecuzione stamane all?ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Monza.

Il provvedimento trae origine da un’indagine coordinata dalla procura di Monza ed eseguita congiuntamente dalla sezione operativa della compagnia di Desio e della tenenza di Paderno Dugnano, le cui risultanze, condotte anche mediante l?analisi dei varchi stradali e delle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza delle attività commerciali e delle zone limitrofe, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio gli eventi criminali. E di arrestare i due in flagranza di reato, a seguito della rapina commessa a Muggiò lo scorso 23 gennaio.

Le indagini, in particolare, hanno permesso di accertare che in tutte e sette le rapine, i due arrivavano a bordo di un’auto nei pressi del negozio da rapinare; uno dei due entrava e minacciava la cassiera con una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, facendosi consegnare il denaro in cassa. L?altro attendeva a bordo del veicolo, pronto per la fuga. Nei vari colpi messi a segno, i due sono riusciti ad impossessarsi di un bottino complessivo pari a circa 5.300 euro. Per entrambi è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.