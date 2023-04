Motomondiale: Bastianini di nuovo in sella a Misano, giovedì visita per l’idoneità a Jerez

MeteoWeb

Misano, 24 apr. – (Adnkronos) – “Di nuovo in sella”. A scriverlo è la Ducati, che sui social annuncia il ritorno in pista di Enea Bastianini, che punta ad esserci a Jerez nel quarto appuntamento del Motomondiale. Dopo lo sfortunato inizio di stagione – frattura alla scapola destra riportata nella gara sprint di Portimao – il romagnolo è tornano sulla moto: “Dopo settimane di riabilitazione e di duro lavoro per riprendersi dall’infortunio, Bastianini è sceso di nuovo in pista oggi a Misano – ha scritto la Ducati -. Enea ha percorso dieci giri con la Panigale V4S e ha avuto sensazioni positive. Mercoledì volerà a Jerez con la squadra e giovedì si sottoporrà a visita medica per stabilire se è idoneo a correre al GP di Spagna”.