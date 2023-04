Musica: Filarmonica della Scala, da domani concerti speciali a Bergamo e Brescia

MeteoWeb

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Ad aprile e maggio la Filarmonica torna a viaggiare, guidata dal suo Direttore principale Riccardo Chailly. Si comincia con i concerti speciali per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, all’interno del Festival Pianistico Internazionale, che dal 22 aprile al 16 giugno festeggia i suoi 60 anni. La Filarmonica torna al Festival dopo l?apparizione del 2019 in occasione del concerto straordinario per la Canonizzazione di Paolo VI. Il giovane pianista giapponese Mao Fujita è il solista del Concerto n. 3 per pianoforte di Sergej Rachmaninov, al quale Chailly accosta la Patetica di Pëtr Il?i? ?ajkovskij a Brescia il 22 aprile; Chant funèbre di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 7 di Sergej Prokof?ev a Bergamo il 4 maggio. Pochi giorni dopo è prevista la partenza per l?Europa, dove la Filarmonica, Riccardo Chailly e Mao Fujita sono ospiti alla Béla Bartók National Concert Hall di Budapest (8 maggio), al Konzerhaus di Vienna (9 maggio) e al Brucknerhaus di Linz (10 maggio).