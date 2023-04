Napoli, scorta per il presidente De Laurentiis

MeteoWeb

Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – E’ stata disposta la scorta per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La misura è stata decisa dalla Prefettura di Napoli. Nell’ultimo periodo si sono registrate forti tensioni tra la dirigenza del club azzurro e i gruppi ultras napoletani, che hanno contestato la severa applicazione del regolamento d’uso dello stadio Diego Armando Maradona, in particolare le norme sull’introduzione all’interno dell’impianto di striscioni, bandiere e altro materiale ritenuto necessario al sostegno della squadra azzurra. Le tensioni sono sfociate in una contestazione avvenuta durante la partita di campionato Napoli-Milan disputata lo scorso 2 aprile, con cori ostili rivolti a De Laurentiis dai gruppi delle due curve.