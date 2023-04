Nordcorea: Kim ordina lancio primo satellite spia da ricognizione militare

MeteoWeb

Pyongyang, 19 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato il lancio del primo satellite spia da ricognizione militare di Pyongyang dopo il completamento dei lavori di costruzione, sottolineando l’importanza dello sviluppo dell’industria spaziale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna.

Durante una visita alla National Aerospace Development Administration (Nada), Kim ha affermato che il comitato incaricato dei lavori deve garantire che il satellite “sia lanciato nei tempi previsti” e che vengano “accelerati” gli ultimi preparativi per “dispiegare più satelliti da ricognizione in orbite diverse”, senza che finora sia stata resa nota la data in cui avverrà il lancio.

Il leader nordcoreano ha anche detto che lo sviluppo dell’industria spaziale è “molto importante” in vista della “costruzione di una potenza economica socialista” e ha sostenuto che “è un elemento chiave” per migliorare la situazione economica e tecnologica del Paese asiatico. A questo proposito, ha sottolineato che “gli imperialisti statunitensi stanno dispiegando portaerei nucleari, aerei strategici con capacità nucleare e altri enormi mezzi” per “varie missioni in modo permanente dentro e intorno alla penisola coreana”.