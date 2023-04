Notizie Flash: 3/a edizione – Lo sport

MeteoWeb

(Adnkronos) – Roma. Il Tribunale federale della Fip, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell?anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023. Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026.

Napoli. “Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, ora calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rispondendo a una telefonata di un tifoso degli azzurri che l’ha registrata e messa su Tik Tok all’indomani della sconfitta per 1-0 contro il Milan a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il numero uno del club partenopeo critica anche l’arbitraggio. “Questo è il calcio e questa è la Uefa. Noi siamo contro la Uefa e contro la Fifa e quindi è giusto anche”, aggiunge De Laurentiis.

Napoli. L’attaccante del Napoli Victor Osimhen verso il recupero. Il 24enne centravanti nigeriano quest’oggi ha svolto parte del lavoro quotidiano con il resto del gruppo. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale.

Monaco. La lite negli spogliatoi dell’Etihad Stadium di Manchester dopo il pesante 3-0 subìto nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il City costa cara a Sadio Mané. Il Bayern Monaco, infatti, ha deciso di sospendere l’attaccante senegalese, che dopo il fischio finale della gara giocata lo scorso martedì 11 aprile si era reso protagonista di un duro scontro con il compagno di squadra Leroy Sané, colpito con un pugno al volto. La sospensione, al momento, è temporanea e Mané salterà la prossima partita di Bundesliga contro l’Hoffenheim, oltre a ricevere una multa. Ad annunciare la decisione di sospendere l’attaccante è stata la stessa società bavarese attraverso questo comunicato ufficiale: “Sadio Mané non sarà tra i convocati dell’FC Bayern per la partita casalinga contro l’Hoffenheim 1899 di sabato prossimo. Il motivo è la cattiva condotta di Mané dopo la partita di Champions League del Bayern contro il Manchester City. Inoltre, Mané riceverà una multa”.

Parigi. “Il prossimo livello? Vincere la Champions League, credo. Ho già giocato una finale, una semifinale, i quarti di finale, gli ottavi di finale… Ho fatto tutto tranne vincere. E’ tutto ciò di cui ho bisogno. Spero che sia il prima possibile. Dove? Al Paris Saint-Germain. Sono parigino e sono sotto contratto. Quindi è il Paris Saint-Germain”. Così l’attaccante del Psg Kylian Mbappé, nel corso di un’intervista a France 3, in merito al suo futuro.

Roma. Rudi Garcia non è più l’allenatore dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. Dopo le voci arrivate dalla Spagna nella giornata di mercoledì di un possibile esonero, il club saudita ha ufficializzato la separazione con il tecnico francese. Una decisione di comune accordo come spiegato dall’Al Nassr in una nota ufficiale: “Il consiglio e tutto l’Al Nassr desiderano ringraziare Rudi e il suo staff per il loro lavoro negli ultimi 8 mesi”. La decisione del club è arrivata dopo il pareggio esterno sul campo dell’Al Feiha che ha fatto scivolare l’Al Nassr a 3 punti dalla capolista Al-Ittihad. Risultato che aveva lasciato l’amaro in bocca a Ronaldo, uscito dal campo furioso con gli avversari. Arrivato all’Al Nassr la scorsa estate al posto di Miguel Angel Russo, Rudi Garcia ha collezionato 26 panchine tra tutte le competizioni con il club saudita, con un bilancio di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Per il francese è stata la prima esperienza fuori dai confini europei dopo aver guidato in carriera – tra le altre – Lione, Marsiglia, Roma e Lille.

Roma. ?Sono addolorato e incredulo di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte in Turchia e ha strappato la vita a Julia Ituma. Quando succedono queste tragedie la prima domanda che ci si pone è ?perché??. Le indagini sono in corso, ma qualsiasi possano essere state le circostanze, non ci riporteranno Julia con la sua solarità e il suo sorriso. Mi stringo in un forte abbraccio alla sua famiglia alla quale porgo le più sentite condoglianze e mi unisco al dolore delle compagne di squadra e di tutto il movimento della pallavolo italiana in questo difficile momento?. Lo scrive in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Roma. “Vicini al cordoglio della famiglia, dell’Igor Novara e di tutta la Federvolley per la tragica scomparsa di Julia Ituma, atleta talentuosa e ragazza di valore. Il dolore non cancella la passione e il sorriso con cui avevi conquistato il mondo della pallavolo. Ciao, Julia”. Lo scrive su Twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Termini Imerese. Joel Suter vince la terza tappa del Giro di Sicilia, la Enna-Termini Imerese di 150 km. Il corridore svizzero della Tudor Pro Cycling Team si impone in solitaria con di 4″ di vantaggio sugli azzurri Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani Csf-Faizanè) ed Elia Viviani (Nazionale Italiana). Il neozelandese Finn Fisher-Black (Uae Team Emirates) conserva la maglia giallorossa di leader della classifica generale. Domani la quarta e ultima frazione, con partenza da Barcellona Pozzo di Gotto e arrivo a Giarre dopo 216 km.

Spalato. Lutto nel mondo dei rally per la scomparsa di Craig Breen. Il pilota irlandese è morto a seguito di un incidente stradale durante i test prima del Rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile e valido come quarta prova del campionato Wrc. Come riportato dai media croati, l’incidente è avvenuto alle 12.40 sulla strada provinciale 2201 in località Lobor, un piccolo comune della regione di Krapina e dello Zagorje. La Hyundai i20 rally1 di Breen è finita contro un palo di legno che ha impattato la parte anteriore sinistra dell’auto. Nulla da fare per Breen, mentre il navigatore James Fulton è rimasto illeso.