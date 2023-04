Paola Ferrari: “Parole di De Benedetti su Meloni disgustose, mi dissocio”

MeteoWeb

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – “Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall?ingegnere Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli, perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del Presidente del Consiglio e in modo particolare, ma non solo, di una donna”. Così Paola Ferrari all’Adnkronos, all?indomani delle , che hanno scatenato una bufera mediatica.

“Io con la famiglia di mio marito ho un rapporto molto distante da parecchi anni, ma comunque certe cose mi feriscono – tuona la Ferrari -. Trovo molto grave usare questi termini, che offendono la persona ma anche le istituzioni italiane per la carica che Giorgia Meloni ricopre, e anche tutti gli italiani che la hanno votata. Voglio esprimere a Giorgia Meloni tutta la mia solidarietà e tutto il mio profondo dispiacere per le parole che le sono state rivolte”.

La giornalista Rai, che è sposata con il figlio dell’ingegner De Benedetti, l?imprenditore Marco, prosegue: “Mi dissocio completamente, prendo totalmente le distanze. Penso che il rispetto nei confronti dell’avversario politico sia determinante, quindi mi sento anche io offesa. Parole disgustose, gravi, offensive e inopportune, anche perché l?avversario politico va sempre rispettato”. (di Ilaria Floris)