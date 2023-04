Parigi, rapina in boutique Bulgari: colpo da milioni di euro

MeteoWeb

Parigi, 29 apr. (Adnkronos) – Maxi rapina alla boutique di Bulgari a Parigi, in Place Vendôme, dove è stato messo a segno un colpo di gioielli dal valore di diversi milioni di euro. Lo rende noto l’emittente Bfmtv citando una fonte della polizia parigina e segnalando che i tre rapinatori, armati e incappucciati, sono riusciti a fuggire a bordo di due moto.

Durante la rapina una guarda giurata è stata ferita alla testa con il calcio di un fucile. La polizia ha aperto un’inchiesta per rapina a mano armata a opera di una banda organizzata. Le indagini sono state affidate alla Brigata Repressione Banditismo.

Non è la prima volta che si verifica una rapina in questo negozio. Il 7 settembre 2021 rapinatori armati e incappucciati hanno rubato un bottino di 10 milioni di euro.