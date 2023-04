MeteoWeb

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – L’olandese Mathieu Van der Poel vince la Parigi-Roubaix, la corsa ciclistica nota anche come ‘la regina delle classiche’. Al secondo posto in classifica c’è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). Al terzo posto finisce un altro belga Wout Van Aert (+46 secondi). Sesto posto per l’italiano Filippo Ganna (+50 secondi).