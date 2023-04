MeteoWeb

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Su temi su cui si temevano spaccature, come il sostegno all’Ucraina o il termovalizzatore, non c’è stata nessuna spaccatura. Elly Schlein ha tenuto il punto e con Schlein costruiremo un Pd più forte per battere la destra”. Così Stefano Bonaccini al Tg4.