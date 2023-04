Pd: da dem pdl per università Terza Età, ‘legge abbia consenso largo Parlamento’

MeteoWeb

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Continuiamo a percepire la formazione come un qualcosa che è legato solo alla prima fase della vita. Mentre iniziative come quella di oggi si inseriscono dentro la linea di quella ‘società della conoscenza’ che attraversa tutta la vita” e che prevede la possibilità di “formazione per chi è uscito dal mondo del lavoro. Tenere attivo il cervello significa vivere più a lungo e meglio”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera, alla presentazione della proposta di legge Pd per il riconoscimento e lo sviluppo degli enti di formazione permanente, ovvero le Università della Terza Età, di cui è primo firmatario il deputato dem, Marco Lacarra. “Noi ci auguriamo che questa legge possa trovare un consenso largo in Parlamento”, ha sottolineato Lacarra.