Pioggia di detriti su case e spiagge, Starship sotto inchiesta

Starship di SpaceX è stato messo a terra dal governo degli Stati Uniti in seguito ad affermazioni secondo cui il primo lancio esplosivo del razzo avrebbe diffuso nubi di detriti potenzialmente pericolosi sulle case e sugli habitat di animali in via di estinzione.

La Federal Aviation Administration (FAA) – l’autorità di regolamentazione dell’aviazione civile degli Stati Uniti – ha impedito a SpaceX di condurre ulteriori lanci fino a quando non avrà concluso una “indagine sull’incidente” avvenuto durante il lancio di prova di Starship, il 20 aprile. Il drammatico volo dell’enorme razzo è iniziato con la creazione di un cratere nel cemento sotto la rampa di lancio e si è concluso quando il gigantesco razzo è esploso a mezz’aria circa 4 minuti dopo.

“La FAA supervisionerà le indagini sull’incidente della missione di test Starship/Super Heavy,” hanno scritto i funzionari della FAA in una dichiarazione il 20 aprile. “Un ritorno al volo di Starship/Super Heavy si basa sulla determinazione della FAA secondo cui qualsiasi sistema, processo o procedura relativa all’incidente non pregiudichi la sicurezza pubblica. Questa è una pratica standard per tutte le indagini su incidenti“.

Pioggia di detriti in Texas

Polvere e detriti del test sono piovuti sulle case di Port Isabel, in Texas, una città a circa 10 km dalla rampa di lancio, e sulle spiagge di Boca Chica, che sono luoghi di nidificazione per animali in via di estinzione, inclusi uccelli e tartarughe marine. Dave Cortez, chapter director per il gruppo di difesa ambientale Sierra Club, ha affermato che i residenti di Port Isabel hanno riportato finestre rotte e particelle simili a cenere che hanno ricoperto case e scuole.

Anche la rampa di lancio di SpaceX è stata lasciata con ingenti danni che includono metallo carbonizzato e cemento frantumato. La forza dei motori del razzo ha creato una voragine nella rampa di lancio, ha creato un cratere. “Il cemento è finito nell’oceano“, ha detto Cortez alla CNBC, creando schegge che “hanno rischiato di colpire i serbatoi di stoccaggio del carburante che sono i silos adiacenti alla rampa di lancio“.

A differenza di altri siti di lancio per razzi di grandi dimensioni, il sito di Boca Chica di SpaceX è privo sia del sistema che inonda i pad con acqua o schiuma, sopprimendo le onde d’urto, sia della struttura che serve a incanalare in sicurezza i gas di scarico.

L’indagine sull’incidente della FAA è una pratica standard quando i razzi vanno “fuori strada”. L’indagine dovrà concludere che Starship non pregiudica la sicurezza pubblica prima che possa essere lanciato di nuovo. Poiché i detriti si sono diffusi molto più del previsto, è entrato in vigore anche il “piano di risposta alle anomalie” della FAA, il che significa che SpaceX deve eseguire ulteriori “mitigazioni ambientali” prima di richiedere nuovamente la licenza di lancio.

Il fondatore Elon Musk aveva reso noto in precedenza che SpaceX aveva iniziato a lavorare su “un’enorme piastra d’acciaio raffreddata ad acqua da mettere sotto il supporto di lancio” 3 mesi prima del lancio, ma non è stata realizzata in tempo per il liftoff del 20 aprile. “Sembra che possiamo essere pronti per il lancio di nuovo tra 1 o 2 mesi,” ha aggiunto.

Il lancio di Starship, “il primo passo di un viaggio molto lungo”

Con i suoi 120 metri di altezza e una spinta record (7,5 milioni di kg), Starship di SpaceX è il razzo più grande e potente mai costruito. In grado di trasportare 10 volte il payload degli attuali razzi Falcon 9 di SpaceX, Starship è stato progettato per trasportare persone, veicoli spaziali, satelliti e payload verso diverse località del Sistema Solare.

Dopo essere decollato dal pad a Boca Chica, Starship è salito a un’altitudine massima di 39 km prima che i problemi con 8 dei 33 motori Raptor del razzo causassero il ribaltamento e il rollio di Starship, portando SpaceX a ordinare l’autodistruzione.

Nonostante l’esito, SpaceX e Musk hanno considerato il test un successo, che ha consentito agli ingegneri di raccogliere dati essenziali per il prossimo lancio. “Questo è davvero il primo passo di un viaggio molto lungo che richiederà molti, molti voli,” ha affermato Musk.