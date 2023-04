Pnrr: Boccia, ‘caduta maschera governo, non credono in sanità pubblica’

MeteoWeb

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Sul Pnrr viene giù la maschera da parte di questo governo. Non indicano le criticità, non credono nella funzione della sanità pubblica e a rischio ci sono anche gli asilo nido”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia dopo l?informativa del ministro Fitto sul Pnrr.

“Insomma, la vita delle persone. Il governo sta andando avanti senza condividere nulla con gli enti locali. Siamo molto preoccupati ma non gli daremo scampo. A preoccupare è soprattutto la carenza nella gestione dell’ammodernamento del settore sanitario: il rafforzamento della sanità locale era il progetto prioritario dopo il dramma del lockdown e loro lo stanno tradendo. Infine c’è il tema più ampio dei piani urbani integrati: Fitto si è soffermato su Venezia e Firenze ma noi ci aspettavamo di sentire informazioni su tutti i piani urbani integrati e invece ancora una volta tutto è stato ha rinviato al 30 giugno”.