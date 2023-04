Pnrr: Conte, ‘no a divisioni o gettare spugna, non disperdere risorse’

MeteoWeb

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – ?Sugli oltre 200 miliardi del PNRR non ci si può dividere e non si può certo gettare la spugna. Dietro quei fondi c?è la sofferenza del nostro Paese nelle fasi più dure della pandemia. Per questo al governo Meloni abbiamo proposto un tavolo con le opposizioni. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando e il perché. È l’unico modo per non disperdere le risorse. Il RepowerEu ci offre la possibilità di introdurre nuove misure per energia e rinnovabili. Ascoltare tutti gli stakeholder, come fatto qui oggi, è fondamentale?. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nell’incontro nella sede del M5S dal titolo ‘PNRR: riforme e progetti nel nuovo capitolo del RepowerEu’, iniziativa voluta e promossa dal MoVimento 5 Stelle per aprire un confronto trasparente con gli stakeholder del settore dell’energia e delle rinnovabili.

Nel nuovo capitolo all?interno dei PNRR, dedicato al RepowerEu, infatti, la Commissione europea invita gli Stati membri a eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, attraverso nuove riforme e nuovi strumenti che contribuiscano ad aumentare la quota di energie sostenibili e rinnovabili nel mix energetico. “Il dibattito aperto dal Governo, però, rischia di tagliar fuori tutto il mondo industriale dell?efficienza energetica e delle rinnovabili”, rimarca una nota del Movimento.

Per il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri “è necessario trasmettere al Paese l’occasione della transizione ecologica in termini di impresa e di opportunità di lavoro, specie a fronte di una narrazione che il Governo sta cercando di veicolare secondo cui la riconversione ecologica provoca disoccupazione. Noi sosteniamo esattamente il contrario e non vogliamo che l’Italia finisca due gradini sotto il livello della storia”.