Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Per noi questa è una sfida cruciale. Una sfida che non riguarda il governo ma il Paese. E’ una sfida che non può riguardare solo le forze politiche ma anche quelle sociali ed economiche e non possiamo non essere preoccupati dai ritardi del governo con i mesi persi tutti sulla governance”. Così Elly Schlein in Direzione. “Noi tifiamo per l’Italia e vogliamo dare il nostro contributo”.